تقرير: أسطورة نادي برشلونة قد يصبح مديرًا فنيًا للفريق خلال 3 سنوات

قالت تقارير صحفية إسبانية إن نادي برشلونة يخطط لجعل أسطورة النادي مدربًا للفريق الأول خلال 3 سنوات، بل يعتبر هو الخيار الأول مستقبلًا.

وبحسب الإعلامي الإسباني، ألفريدو مارتينيز، فإن تشافي هيرنانديز، هو الخيار المستقبلي الأول لتدريب برشلونة.

وحصل تشافي على دورات تدريبية عديدة، رغم أنه ما زال لاعبًا حتى اللحظة في نادي السد القطري.

وطالما اعتمد برشلونة على أبنائه لقيادة الفريق، وأبرز هؤلاء بيب غوارديولا.

وسبق أن حصل تشافي على ترشيح من غوارديولا، ليكون مدربًا ناجحًا في المستقبل.

وقال الإعلامي المقرب من النادي الإسباني ألفريدو إغناثيو: إن تشافي يحتاج لـ 3 سنوات ليصبح مؤهلًا تمامًا لقيادة برشلونة.

وقال ارنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، أمس الجمعة، إنه شعر بالسعادة لتوقيعه على عقد جديد مع حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم؛ لمنع أي تكهنات سلبية قد تؤثر على مسيرة الفريق.

ووقع فالفيردي على تمديد عقده، ما يسمح له بالبقاء حتى نهاية موسم 2019-2020 مع وجود خيار يسمح بالتجديد لعام إضافي، وذلك بعد أن قال سابقًا إنه سينتظر حتى نهاية الموسم قبل أن يقرر ما إذا كان سيبقى في نو كامب.