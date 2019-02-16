آس: مفاجأة في خط هجوم برشلونة ضد بلد الوليد‎ (صورة)

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة سيعتمد على الغاني كيفن بواتينغ في مركز الهجوم أمام بلد الوليد، على ملعب كامب نو.

ويستضيف برشلونة المتصدر بلد الوليد على ملعب كامب نو، ويأمل في تحقيق الفوز قبل مواجهة ليون في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

وأوضحت صحيفة ”أس“ أن فالفيردي سيشرك بواتينغ في مركز الهجوم على حساب لويس سواريز، إلى جانب ليونيل ميسي وعثمان ديمبلي.

ويملك برشلونة 51 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، علمًا أنه تعادل في الجولة الماضية سلبيًا، مع أتلتيك بلباو، وقبلها 2/2 مع فالنسيا.

وكان برشلونة قد أعلن تجديد عقد فالفيردي، الجمعة، لينتهي موسم 2019/2020 بخيار تمديد العقد عامًا إضافيًا آخرَ، لينتهي في 2020/2021.

وتولى فالفيردي، البالغ من العمر 54 عامًا، تدريب برشلونة في مايو 2017، وقاده للفوز بلقب في الدوري الإسباني ولقب في كأس إسبانيا، ولقبين في السوبر الإسباني.

وتعاقد برشلونة مع كيفن برينس بواتينغ في سوق الانتقالات الشتوي، قادمًا من ساسولو الإيطالي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

وتوقعت الصحيفة أن تكون تشكيلة برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

الدفاع: جيرارد بيكيه، توماس فيرمايلين، سيرجي روبيرتو، جوردي ألبا.

الوسط: فيليب كوتينيو، راكيتيتش، كارلوس ألينا.

الهجوم: ليونيل ميسي، كيفن بواتينغ، عثمان ديمبلي.

التشكيلة المتوقعة لمباراة الليلة من الآس:بواتينغ أساسي بدلاً عن سواريز #BarçaValladolid pic.twitter.com/5oX1mGNMg0 — شبكة برشلونة العربية | ForçaBarça (@forcabarca_ar) ١٦ فبراير ٢٠١٩

في حين جاء توقع صحيفة ”سبورت“ لتشكيلة برشلونة كالتالي:

حراس المرمى: تير شتيغن.

الدفاع: بيكيه، فيرمايلين، ألبا، روبيرو.

الوسط: بوسكيتس، ألينا، راكيتيتش.

الهجوم: ميسي، ديمبلي، سواريز.

أما صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ فجاء توقعها كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

الدفاع: بيكيه، فيرمايلين، ألبا، روبيرتو.

الوسط: بوسكيتس، ألينا، راكيتيتش.

الهجوم: ميسي، سواريز، ديمبلي.

التشكيلة المتوقعة لمباراة الليلة من السبورت:

الأسطورة ميسي يقود البارسا .. وفيرمالين المفاجئة السارة

#BarçaValladolid pic.twitter.com/OFdGgB9Yqa — شبكة برشلونة العربية | ForçaBarça (@forcabarca_ar) ١٦ فبراير ٢٠١٩