بيكيه: ميسي جزء أساسي من كأس ديفيز للتنس

يملك جيرارد بيكيه وزميله وقائده في برشلونة ليونيل ميسي تاريخًا مشتركًا طويلًا في كرة القدم وكذلك في التنس، حيث قال المدافع الإسباني إن ميسي جزء من الشكل الجديد من بطولة كأس ديفيز للتنس.

وفي رده على سؤال بشأن علاقة ميسي بالبطولة الجديدة للتنس قال بيكيه في تصريحات نقلتها صحيفة ”ماركا“ الإسبانية ”كان ليو مسرورًا بالمشروع الجديد لأنه عضو في كوزموس، وبالتالي فهو جزء من كأس ديفيز، عرفنا بعضنا البعض منذ مجيئه إلى النادي ونحن نشارك في أمور الرياضة والتنس وكأس ديفيز جزء منهم“.

وستستثمر بارتنرز كوزموس، وهي مجموعة استثمارية إسبانية أسّسها بيكيه لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا، ثلاثة مليارات دولار في كأس ديفيز على مدار 25 عامًا.

وقال بيكيه خلال مراسم سحب القرعة إن الصيغة الجديدة، التي ستحل بشكل كبير محل الصيغة القديمة القائمة على مباريات ”ذهاب وإياب“ والتي كانت تقام على مدار العام، ستشكل ”مهرجانًا للتنس“.

واعترف بيكيه بأن ميسي من هواة التنس لكنه لا يمارسه، على الرغم من أنه يمتلك زملاء آخرين في الفريق بينهم زميله السابق سيسك فابريغاس يمارس التنس“.

وبسؤاله عن السبب في دخوله عالم كأس ديفيز قال بيكيه ”عندما كنت طفلًا كنت أعشق كرة القدم وأحب التنس وقررت في النهاية أن أتوجه للكرة لأنني كنت أفضل فيها، لكنني أرى في كأس ديفيز فرصة وأعتقد أن بوسعنا أن نصنع شيئًا مميزًا للغاية“.