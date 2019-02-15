هل يتراجع نادي برشلونة عن ضم آدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان؟

فجرّت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية مفاجأة مدوية بخصوص الصفقة المنتظرة لنادي برشلونة الإسباني مع أدريان رابيو، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت الصحيفة الكتالونية، في تقرير نشرته الجمعة، إن نادي برشلونة يدرس التراجع عن فكرة التعاقد مع رابيو، بعد المماطلة الشديدة من اللاعب في إتمام التعاقد مع البلوغرانا.

وأشارت إلى أن قرار برشلونة يأتي رغم أن رابيو لاعب حر، وسيكون التعاقد معه دون أي مقابل يحصل عليه باريس سان جيرمان، حيث ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا منتصف العام الجاري.

وأضافت بقولها: ”وفقًا للعقد الذي كان من المفترض توقيعه مع رابيو، فإنه سيحصل على 10 ملايين يورو سنويًا، ولكنه حتى الآن لم يوافق رسميًا على المقابل، ويواصل المماطلة، وهو ما جعل نادي برشلونة يدرس الانسحاب من الصفقة، لأن مسؤولي النادي الكتالوني سئموا انتظار رابيو“.

وتم تجميد رابيو في باريس سان جيرمان بعد أن أبلغ مسؤولي الفريق الفرنسي أنه لن يجدد عقده مع الفريق.

ولم يشارك رابيو في أي مباراة منذ 11 ديسمبر الماضي، حيث كان آخر ظهور له في مباراة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر الصربي في دوري أبطال أوروبا.