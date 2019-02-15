رسميًا.. نادي برشلونة يعلن تجديد عقد إرنستو فالفيردي (صورة)

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، في بيان رسمي، أنه توصل لاتفاق مع مدربه إرنستو فالفيردي؛ لتجديد العقد، لينتهي موسم 2019/2020 بخيار تمديد العقد عامًا إضافيًا آخرَ، لينتهي في 2020/2021.

وقال النادي في بيان رسمي نشره عبر موقعه: ”برشلونة، وفالفيري توصلا لاتفاق لتجديد العقد بين الطرفين لموسم آخر، مع خيار التمديد لعام إضافي“.

وتولى فالفيردي، البالغ من العمر 54 عامًا، تدريب برشلونة في مايو 2017، وقاده للفوز بلقب في الدوري الإسباني ولقب في كأس إسبانيا، ولقبين في السوبر الإسباني.

لكن فشل الفريق في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، أثار الشكوك حول بقاء فالفيردي مع برشلونة.

وخرج برشلونة من دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي؛ بعد أن فاز 4/1 على روما الإيطالي، قبل أن يخسر 3/0؛ ليودع البطولة بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة من 23 مباراة، كما وصل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، وتعادل على أرضه 1/1 مع ريال مدريد في نصف نهائي كأس إسبانيا، قبل أن يلتقيا مجددًا، أواخر الشهر الحالي.