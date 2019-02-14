رسميًا.. أتلتيكو مدريد يمدد عقد مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني (فيديو)

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الخميس، تجديد عقد مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني، حتى العام 2022.

ونشر أتلتيكو مدريد، عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، مقطع فيديو لأفضل لحظات سيميوني مع الفريق.

وأعاد سيميوني أتلتيكو مدريد إلى منصات التتويج بعد طول غياب، وأصبح محل اهتمام أكثر من نادٍ في أوروبا للظفر بخدماته، على رأسهم تشيلسي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.

وتولى سيميوني، البالغ من العمر 48 عامًا، تدريب أتلتيكو مدريد في ديسمبر من العام 2011، وقاده للتتويج بـ 7 ألقاب، وهي لقب الدوري الإسباني موسم 2013/2014، وكأس السوبر الإسباني 2014/2015، وكأس إسبانيا 2012/2013، وكأس السوبر الأوروبي 2012/2013، و2018/2017، والدوري الأوروبي 2011/2012، و2017/2018.

وقاد سيميوني أتلتيكو مدريد في 412 مباراة، فاز خلالها الفريق في 253 مباراة، وتعادل في 91، في حين خسر 68 مباراة.

وسبق أن لعب سيميوني 140 مباراة مع أتلتيكو مدريد، سجل فيها 25 هدفًا.