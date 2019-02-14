بعد تألقه مع ريال مدريد.. هل ينضم فينيسيوس جونيور للمنتخب البرازيلي؟

سيرسل تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، اثنين من معاونيه؛ لمتابعة فينيسيوس جونيور النجم الصاعد في ريال مدريد؛ تمهيدًا لضمه لتشكيلة الفريق الأول في مباراة ودية أمام التشيك، الشهر المقبل.

ويتألق الجناح الشاب البالغ من العمر 18 عامًا، مع ريال مدريد بقيادة مدربه الأرجنتيني سانتياغو سولاري، حيث يتطلع المنتخب البرازيلي إلى استدعائه لمواجهة جمهورية التشيك، الشهر المقبل.

وسجل الجناح الشاب، الذي شارك في 4 مباريات مع منتخب البرازيل تحت 20 عامًا، 3 أهداف في جميع المسابقات مع ريال مدريد، هذا الموسم.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، أن تيتي سيرسل اثنين من معاونيه، هما الفيزيو فابيو ماهسيريديغان ومساعد المدرب ماتيوس باتشي إلى مدريد، مطلع الأسبوع المقبل؛ لمتابعة فينيسيوس في تدريبات ريال مدريد، قبل مواجهة جيرونا، يوم الأحد المقبل، التي سيشاهدها الوفد البرازيلي في سانتياغو برنابيو.

وسيحضر الثنائي البرازيلي أيضًا أحد تدريبات أتلتيكو مدريد، قبل مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا؛ لمتابعة اللاعبين البرازيليين في تشكيلة الفريق المدريدي.