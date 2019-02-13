بارتوميو: فالفيردي سيبقى مع برشلونة حتى لو خرج خالي الوفاض هذا الموسم

أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة أن إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق سيستمر في منصبه حتى في حال عدم فوزه بأي لقب من الثلاثية هذا الموسم، مؤكدا أن النادي سيقدم عرضًا جديدًا للقائد ليونيل ميسي يبقيه مدى الحياة في برشلونة.

وأعلن بارتوميو في وقت سابق أن فالفيردي مستمر في منصبه لكنه أكد عدم رحيله حتى في حال عدم فوزه رغم تراجع أداء الفريق مؤخرًا وعدم تحقيق أي انتصار في آخر ثلاث مباريات في كافة المسابقات بينها التعادل 1-1 مع ريال مدريد في الكلاسيكو في ”كامب نو“.

وقال بارتوميو في حوار مع برنامج ”بدون تنازلات“ على محطة RKB الإذاعية: ”سيستمر فالفيردي مع الفريق الموسم المقبل لارتباطه بعقد مع النادي. أنا سعيد بكيفية أداء دوره. سيستمر ارنستو في برشلونة العام المقبل. إنه قوي بما يكفي للاستمرار للعام الثالث على التوالي، وأراه أكثر استقرارًا، وأكثر هدوءًا في عمله.

وفي رده على سؤال بشأن بقاء فالفيردي حتى في حال عدم فوزه بأي لقب رد رئيس النادي الكتالوني ”إذا لم يفز بأي شيء، سيستمر إرنستو فالفيردي. والآن بعد انضمام اللاعبين الشبان مثل آرثر ولينغليه وعثمان ديمبيلي وفرانكي دي يونغ بات مستقبل الفريق مضمونا مع فالفيردي.

هل تشعر بقلق بعد تراجع الأداء مؤخرًا؟

بارتوميو: الموسم طويل ومن الطبيعي أن يكون لدى الفريق لحظات من اللعب الجيد وآخر يتراجع خلالها الأداء. لدينا العديد من التعادلات على التوالي. لكن هدفنا الفوز بالثلاثية (الليغا والكأس ودوري الأبطال) لأن هدفنا دائما الفوز بالألقاب.

وعن اهتمام النادي بضم ماتياس دي ليخت زميل دي يونغ قال بارتوميو ”نتابعه منذ فترة طويلة، لكن برشلونة يملك لاعبين يتمتعون بقدرات كبيرة. سنرى ما يحدث من مارس وأبريل المقبلين.

وعن المفاوضات مع جوردي ألبا قال بارتوميو ”متفائل جدا لأن ألبا أخبرنا أنه يريد الاستمرار. لقد عرضنا عليه عقدًا مدته خمس سنوات. هناك مفاوضات سارية، إنه أفضل ظهير أيسر في العالم ولكن سنواصل التفاوض.

عقد جديد لميسي

وأعلن بارتوميو أنه سيقدم عرضا جديدا لميسي ”لأنه يعتني بنفسه ودوره داخل الفريق واضح وأمامه العديد من السنوات في الملاعب. ميسي سيكون مثل بيليه ظل دائمًا في سانتوس ولم تنقطع علاقته بالنادي بعد اعتزاله.

وعن تراجع أداء فيليب كوتينيو وإمكانية بيعه قال رئيس برشلونة ”يواجه كوتينهو وقتًا صعبا، لكني متأكد من أننا سنرى ذلك في غضون أسابيع قليلة. ضد اشبيلية قد أداء جيدا، لقد كان استثمارًا مرتفعًا ونحن نثق فيه كثيرًا.