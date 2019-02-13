برشلونة يجمد مفاوضات تمديد عقد جوردي ألبا

ذكرت صحيفة “ ماركا “ الإسبانية أن مفاوضات تمديد عقد مدافع برشلونة جوردي ألبا مجمدة منذ شهرين؛ إذ لم يتحدث الطرفان في التفاصيل الدقيقة الخاصة بالأمور المالية والامتيازات.

وكان المدافع الدولي الإسباني قد عبر عن رغبته في الاستمرار في برشلونة، لكنه يرغب في عقد جديد يمنحه قيمة أكبر في الفريق وراتبًا أكبر.

وينتهي عقد جوردي ألبا صيف 2020 ولا يملك برشلونة بديلًا لأحد أبرز لاعبيه، حيث جرب إيرنيستو فالفيردي كل من سيميدو وسيرجيو روبيتو وفيرمايلين في مركزه خلال فترة غيابه بسبب الإيقاف أو الإصابة أو الإراحة.

وشارك ألبا في 32 لقاء هذا الموسم وغاب عن لقاء أتليتك بلباو للإيقاف، ويعتبر أكثر لاعب أعطى تمريرات حاسمة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.