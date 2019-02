تقارير.. نادي برشلونة يوجه صدمة للكرواتي إيفان راكيتيتش

كشفت تقارير صحفية أنَّ نادي برشلونة وجَّه صدمة للاعبه الكرواتي إيفان راكيتيتش، إذ يخطط الفريق الكتالوني للتخلص من خدمات اللاعب والاستفادة من قيمته المرتفعة في الميركاتو المقبل.

وأصبح اللاعب الكرواتي الدولي مهدَّدًا بالرحيل عن برشلونة، بعد تعاقد الأخير مع فرينكي دي يونغ، موهبة أياكس أمستردام، بداية من الموسم المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”سبورت“، فإنَّ هناك نيةً لدى إدارة برشلونة بعدم تجديد عقد راكيتيتش، الذي ينتهي في يونيو 2021.

Barça does not intend to improve the contract of Ivan Rakitic. The Croatian wants to continue, but has several good offers on the table. pic.twitter.com/VqOHtnojiK

— BarçaTribe (@BarcaTribe) February 12, 2019