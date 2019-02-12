هل يكمل ميسي ومحمد صلاح مثلث الرعب في الدوري الإيطالي مع كريستيانو رونالدو؟

يبدو أن الصفقة المدوية التي أبرمها نادي يوفنتوس الإيطالي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، من نادي ريال مدريد الإسباني، مطلع الموسم الجاري، لم تكن تستهدف فقط دعم صفوف البيانكونيري، بل كانت مجرد البداية نحو مخطط أوسع نطاقًا.

في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، كان الدوري الإيطالي، الكالتشيو، الأقوى في العالم، واجتذب العديد من نجوم الصف الأول، وعلى رأسهم الأرجنتيني مارادونا أسطورة نابولي، والبرازيلي كاريكا، زميله في الفريق نفسه، إضافة إلى نجوم نادي ميلان، فان باستن ورود خوليت، وفي يوفنتوس برز زين الدين زيدان، والتشيكي بافيل ندفيد، والإيطالي ديل بييرو، وغيرهم.

خطف الأضواء

ومع مرور السنوات، بدأت الأضواء في الانحسار عن الدوري الإيطالي، واتجهت نحو الدوري الإسباني، الليغا، والدوري الإنجليزي الممتاز، البرمييرليغ، حيث اجتذبت البطولتان أبرز نجوم العالم، وأصبحت الصفقات المدوية عنوانًا لأندية الليغا، والبريمييرليغ.

ومع مطلع الموسم الجاري، انتفض يوفنتوس، وانقض على البرتغالي رونالدو، في صفقة بلغت قيمتها 120 مليون يورو، كان محورها الأول تعزيز صفوف الفريق كي يفوز بدوري أبطال أوروبا، والمحور الثاني الأوسع نطاقًا إعادة الدوري الإيطالي إلى الصدارة مرة أخرى.

صفقة محمد صلاح

ويبدو أن إدارة يوفنتوس ستواصل المسيرة نحو جذب نجوم عالميين إلى الكالتشيو، حيث أبرزت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية أمس، نبأ رغبة اليوفي في ضم النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، الموسم المقبل، في صفقة تصل إلى 175 مليون جنيه إسترليني.

وفي السياق نفسه، أعلن يوفنتوس أمس ضم الويلزي آرون رامسي لاعب آرسنال الإنجليزي إلى صفوفه، بداية من الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر، ويحصل رامسي على راتب أسبوعي يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني.

وتشير التقارير الإسبانية إلى أن اليوفي أيضًا يرغب في ضم البرازيلي مارسيلو، لاعب ريال مدريد الإسباني إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

حلم ميسي

على الجانب الآخر، فإن الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة نادي برشلونة الإسباني، ليس بعيدًا عن حلقة التكهنات، حيث أشارت العديد من التقارير إلى إمكانية رحيل ميسي من الليغا، إلى الدوري الإيطالي، وبالتحديد إلى نادي إنتر ميلان.

وقالت تقارير صحفية إيطالية إن نادي إنتر ميلان يستهدف التعاقد مع ميسي، من أجل إعادة إشعال المنافسة بينه وبين رونالدو على الملاعب الإيطالية.

وقال ماركو ترونشيتي بروفيرا، المدير التنفيذي لشركة ”بيريللي“، راعية إنتر ميلان منذ وقت طويل، لصحيفة ”توتوسبورت“ إن رعاة النادي قد يقدمون عرضًا قويًا لميسي.

رغبة كريستيانو رونالدو

وقال ترونشيتي بروفيرا: ”آمل أن يتمكن النادي، بمجرد أن تسمح له معايير اللعب المالي النظيف، بتوقيع صفقة ضخمة“.

ولم يخف البرتغالي رونالدو رغبته في وجود ميسي بالدوري الإيطالي، حيث قال في مقابلة مع صحيفة ”لاغازيتا ديلوسبورت“، نهاية العام الماضي، إنه يتمنى أن يأتي ميسي إلى إيطاليا، وأن يقبل خوض تحدٍ جديدٍ في مشواره الكروي، الذي اقتصر حتى الآن على إسبانيا فقط.