مباراة أتلتيك بلباو وبرشلونة.. هل حرم حكم الفيديو ”البلوغرانا“ من ركلة جزاء؟ (فيديو)

أثار الحكم كارلوس ديل سيرو غراندي، الجدل خلال مباراة أتلتيك بلباو وبرشلونة، والذي انتهى سلبيا، أمس الأحد، في إطار مباريات الجولة 23 من الدوري الإسباني، بعدما أعلن عن نهاية اللقاء بعد لقطة انتظر خلالها لاعبو برشلونة الإعلان عن ضربة جزاء لصالحهم.

وأضاف الحكم 4 دقائق وقت بدل ضائع، ثم أضاف دقيقة إثر طرده لأوسكار دي ماركوس في الدقيقة 90، حيث طلب من الحكم الرابع إضافة دقيقة للوقت بدل الضائع الذي أعلن عنه سابقًا.

وفي الثانية الأخيرة من الدقيقة الخامسة شن فريق برشلونة هجمة، إثر توغل البرتغالي سيميدو الذي سقط داخل مربع العمليات مع بداية الدقيقة السادسة، لكن الحكم أعلن نهاية اللقاء وسط احتجاجات لاعبي برشلونة.

وأخبر الحكم غراندي لاعبي برشلونة أنه سيستشير حكم الفيديو، ثم أبقى على قراراه بإنهاء اللقاء.

واعتبرت صحيفتي ”سبورت“ و“ماركا“ أن المدافع البرتغالي سقط داخل مربع العمليات وأن اللقطة تثير الجدل مرة أخرى في تقنية حكم الفيديو.

وأعطى برشلونة، متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني، المزيد من الأمل لغريمه التقليدي ريال مدريد في سباق اللقب بتعادله بدون أهداف خارج ملعبه مع أتلتيك بيلباو، يوم الأحد، وتفادى الهزيمة فقط بفضل بعض التصديات الرائعة من الحارس مارك-أندريه تير شتيغن.

ويتصدر برشلونة الترتيب بعد 23 مباراة برصيد 51 نقطة متقدمًا بست نقاط على ريال مدريد العائد للحياة.