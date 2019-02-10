رغم دخوله النادي المئوي.. مستقبل غاريث بيل يزداد غموضًا في ريال مدريد حال انضمام هازارد

دخل الويلزي غاريث بيل، نجم ريال مدريد الإسباني، النادي المئوي رفقة فريقه الملكي، بعد أن أحرز هدفًا تاريخيًا في شباك أتلتيكو مدريد، أمس السبت، ليقود الميرنغي إلى فوز كبير خارج أرضه 3-1 في الدوري الإسباني.

وصعد ريال مدريد بهذا الفوز في “ديربي مدريد” إلى المركز الثاني، بفارق 5 نقاط عن برشلونة، الذي سيخوض اختبارًا صعبًا خارج أرضه، مساء اليوم الأحد، أمام أتلتيكو بلباو.

ورغم هدف بيل التاريخي أمس، بوصفه الهدف رقم 100 له في مشواره رفقة ريال مدريد، منذ أن انضم إلى النادي الملكي في موسم 2013 – 2014، إلا أن الشائعات لا تزال تطارد الويلزي الدولي، وتخيم على مستقبله مع النادي الملكي.

ورغم أرقام غاريث بيل الباهرة رفقة ريال مدريد، حيث خاض 217 مباراة، أحرز خلالها 100 هدف، فإن مكانه ليس مضمونًا في الفريق الملكي، في ظل تذبذب مستواه صعودًا وهبوطًا، وهو ما كان واضحًا خلال مباريات الفريق الثلاث الأخيرة.

وتحت عنوان “100 هدف لغاريث بيل مع ريال مدريد، فلماذا تخيم الشكوك حول مستقبله؟”، قالت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إن الإصابات هي العدو الأكبر لغاريث بيل في ريال مدريد، حيث يظل طويلًا على الهامش نتيجة غيابه عن المباريات بفعل تعرضه المتكرر للإصابات.

وقالت إن بيل يعاني أيضًا من اهتزاز المستوى، وهو ما يثير غضب جماهير ريال مدريد ضده، حيث قدّم مستوى فقيرًا للغاية في مباراتي ألافيس بالليغا، ثم برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس الملك، الأسبوع الماضي، قبل أن ينتفض ويسجل هدفًا جميلًا لصالح فريقه في ديربي مدريد أمس.

وأضافت: “المستوى المتواضع الذي قدّمه غاريث بيل في مباراتي ألافيس ثم برشلونة دفع نجم ريال مدريد الأسبق بردراغ مياتوفيتش للهجوم الصريح على الويلزي، وقال في تصريحات لإذاعة “كادينا سيرا”: لقد سئمنا جميعًا من بيل، إنه يقترب من فرصته الأخيرة في ريال مدريد”.

وتابعت “بي بي سي”، بقولها: “الآن، وفي ظل التعاقد الوشيك مع البلجيكي إدين هازارد، نجم نادي تشيلسي، فإن مستقبل غاريث بيل يخيم عليه المزيد من الغموض، في ظل المنافسة الأكثر اشتعالًا التي سيشهدها مركز لاعب الوسط المهاجم في ريال مدريد مع قدوم هازارد”.