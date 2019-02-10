القنوات الناقلة لمباراة أتلتيك بلباو ضد برشلونة اليوم في الدوري الإسباني

يصطدم فريقا برشلونة وأتلتيك بلباو، مساء اليوم الأحد، على ملعب “سان ماميس” بإقليم الباسك ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإسباني.

ويدخل برشلونة المباراة سعيًا نحو الحفاظ على فارق النقاط بينه وبين منافسيه ريال مدريد الوصيف وأتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث بعد مباراتهما التي انتهت، أمس السبت، بنتيجة 1-3 لصالح الملكي.

بينما يحاول أتليتك بلباو العودة من جديد إلى نغمة الانتصارات في الدوري، بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام ريال سوسيداد في ملعب “الأنويتا” بنتيجة 2-1 واستغلال عامل الأرض والجمهور.

لقاء الناديين في الدور الأول على ملعب “كامب نو” كان قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 وهو ما يوضح صعوبة المباراة.

لم يعرف أتلتيك بلباو طعم الهزيمة في آخر 6 مباريات على ملعبه سان ماميس، الأمر الذي يتوقع معه عشاق “البلوغرانا” مباراة صعبة للغاية بين الطرفين.

ونجح أيضًا أتلتيك بلباو بالحفاظ على شباكه نظيفة في آخر 3 مباريات من أصل 4 خاضها الفريق الباسكي على ملعبه سان ماميس في “الليغا”.

موعد المباراة والقناة الناقلة

ويلتقي برشلونة مع أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة و10:45 بتوقيت مدينة مكة المكرمة و11:45 بتوقيت الإمارات.

من المقرر أن تذاع المواجهة على شبكة “بي إن سبورتس” وتحديدًا على قناة HD3 بتعليق صوتي لخليل البلوشي.