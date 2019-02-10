موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو اليوم في الدوري الإسباني

يصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للقائه رقم 666 بقميص نادي برشلونة، حين يشارك أمام أتلتيك بلباو، مساء اليوم الأحد، في لقاء بإطار الجولة الـ23 من الدوري الإسباني في ملعب “سان ماميس”.

وتفصل ميسي 9 لقاءات فقط عن زميله السابق أندرياس إنييستا، الذي يحتل المركز الثاني في قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة برفقة برشلونة ولعب 674 لقاءً، فيما يفصله عن صاحب المركز الأول تشافي هيرنانديز 102 لقاء.

ومن المحتمل أن ينهي ميسي الموسم كثاني أكثر لاعبي برشلونة مشاركة في اللقاء، خلف تشافي الذي يبقى أمامه حوالي موسمين لتجاوزه، حال استمراره في برشلونة.

من جهة أخرى، لم يخسر برشلونة أمام أتلتيك بلباو حين يشارك ميسي في الدوري الإسباني، ولعب النجم الأرجنتيني 34 لقاء ضد الفريق الباسكي فاز في 24 لقاءً وتعادل 8 وخسر مرتين كانتا في كأس السوبر الإسباني وكأس ملك إسبانيا.

وسجل ميسي 24 هدفًا في أتلتيك بلباو وهو من الضحايا المفضلين للنجم الأرجنتيني.

ويعتبر يوم الأحد ثاني الأيام المفضلة للنجم الأرجنتيني للتسجيل، حيث سجل خلاله 170 هدفًا خلف السبت الذي سجل خلاله 205 أهداف والأربعاء 112 هدفًا.

ويريد نادي برشلونة خطف ثلاث النقاط والانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فهو حاليًّا يحتل المركز الأول برصيد 50 نقطة.

أما فريق أتلتيك بلباو فيستهدف الفوز للتقدم من مراكز وسط الدوري الإسباني، حيث يحتل حاليًّا المركز الثالث عشر وفي رصيده 26 نقطة فقط.

موعد المباراة والقناة الناقلة

ويلتقي برشلونة مع أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة الـ 9:45 بتوقيت القاهرة الـ10:45 بتوقيت مدينة مكة المكرمة الـ11:45 بتوقيت الإمارات.

من المقرر أن تذاع المواجهة على شبكة “بي إن سبورتس” وتحديدًا على قناة HD3 بتعليق صوتي لخليل البلوشي.