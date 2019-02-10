مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد.. مشجع يعتدي على جمهور “الميرنغي” عقب الديربي (فيديو)

نشرت صحيفة “ماركا” وكاميرات للمشجعين واقعة مؤسفة عقب مباراة ريال مدريد ومضيفه أتلتيكو مدريد، والتي أقيمت، يوم السبت، على ملعب واندا متروبوليتانو، معقل “الروخي بلانكوس”.

وتغلب ريال مدريد على أتلتيكو مدريد (3-1)، على ملعب (واندا متروبوليتانو)، ضمن الجولة 23 من الدوري الإسباني.

وسجل أهداف ريال مدريد كاسيميرو وسيرجيو راموس وغاريث بيل، وأحرز أنطوان غريزمان هدف أتلتيكو مدريد الوحيد.

ماركا | جماهير اتلتيكو مدريد قامت بضرب شخص من جماهير ريال مدريد بعد نهاية المُباراة بخسارة فريقهم 3-1.

pic.twitter.com/XTN80bac5g — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) February 9, 2019

وبدأت الواقعة عقب المباراة، حيث قام مشجع غاضب لفريق أتلتيكو مدريد بالاعتداء على مشجعين اثنين لفريق ريال مدريد، أمام ملعب المباراة.

وظهر مشجع أتلتيكو مدريد في الفيديو الذي التقطته الكاميرات هو يقوم بدفع الثنائي المدريدي اللذين حضرا لملعب واندا متروبوليتانو، لدعم الفريق الملكي في مباراة ديربي العاصمة، بدون أي سبب واضح.

كما رد الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بشكل استفزازي على جماهير فريقه السابق أتلتيكو مدريد بعد خروجه من الملعب فائزًا رفقة فريقه ريال مدريد 3-1 في ديربي العاصمة الإسبانية.

وأشار كورتوا لجماهير أتلتيكو مدريد بالنتيجة، حيث رفع 3 من أصابعه، كأنه يقول لهم النتيجة 3-1، ردًا على رميه بمجسمات فئران ورفع لافتة تصفه بالجرد.

من جهة أخرى، احتج أتلتيكو مدريد بشكل غير مباشر على حكم الفيديو ونشر حسابه الرسمي على “تويتر” صورة تتضمن اللقطات التي عرفت الجدل وهي ضربة جزاء ريال مدريد وهدف موراتا الملغي بسبب التسلل وتدخل كاسيميرو على موراتا.

وكان المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني قد رفض التعليق على حكم الفيديو، مؤكدًا أن فريقه قد خسر بسبب قوة المنافس وليس بسبب أخطاء حكم الفيديو.

كما استفز راموس جماهير أتلتيكو مدريد حين قام بعمل إعجاب لصورة وضعها أحد عشاق الفريق على “إنستغرام” يقوم خلالها بإرضاع طفل وضع في مكان وجهه شعار أتلتيكو مدريد.

ورفع ريال مدريد رصيده لـ45 نقطة في المركز الثاني، بفارق 5 نقاط عن فريق برشلونة المتصدر، والذي سيلتقي غدًا مع فريق أتلتيك بلباو ضمن نفس الجولة، بينما توقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 44 نقطة وتراجع للمركز الثالث.