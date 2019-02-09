ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد (صورة)

شقّ ريال مدريد طريقه للعودة إلى صراع المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بتغلبه 3-1 على مستضيفه أتليتيكو مدريد في قمة مثيرة باستاد واندا متروبوليتانو اليوم السبت.

وألحق كاسيميرو وسيرجيو راموس وغاريث بيل أول هزيمة بأتليتيكو على أرضه هذا الموسم بجميع المسابقات ليتقدم بطل أوروبا إلى المركز الثاني، متأخرًا بخمس نقاط عن برشلونة المتصدر، ويواصل إحياء آماله مع المدرب سانتياغو سولاري.

وأدرك أنطوان غريزمان التعادل لصاحب الأرض بعدما افتتح كاسيميرو التسجيل بضربة خلفية لكن راموس نفذ ركلة جزاء بنجاح قبل نهاية الشوط الأول ليسكت جماهير أتليتيكو.

وهز ألفارو موراتا مهاجم أتليتيكو شباك فريقه السابق بتسديدة من فوق الحارس لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل قبل أن يضمن بيل فوز ريال بالهدف الثالث.

وطُرد توماس بارتي لاعب أتليتيكو لحصوله على الإنذار الثاني في يوم مخيب لفريق المدرب دييغو سيميوني الذي تراجع للمركز الثالث بخسارته الثانية على التوالي.