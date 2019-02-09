التشكيلة الرسمية لمباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد

أعلن الأرجنتيني سانتياغو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، تشكيلة فريقه الأساسية التي ستخوض مواجهة القمة أمام أتلتيكو مدريد، بعد قليل في “الديربي”، على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإسباني.

واعتمد المدرب الأرجنتيني في خط الهجوم على الثلاثي، فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما بالإضافة إلى لوكاس فاسكيز.

مقارنة بين سيميوني وسولاري قبل القمة المرتقبة..#beINLiga pic.twitter.com/t1004a2tbQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) February 9, 2019

كما أعلن دييغو سيميوني تشكيلة أتلتيكو مدريد، لمواجهة الميرنغي.

وسيلعب الأتليتي بالتشكيل التالي :

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

الدفاع: دييغو غودين – خوسيه خيمينيز – لوكاس هيرنانديز – سانتياغو أرياس.

الوسط: توماس بارتي – ساؤول نيغيز – أنخيل كوريا – توماس ليمار.

الهجوم : أنطوان غريزمان – ألفارو موراتا.

أما الريال فسيلعب بالأسماء التالية:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: رافائيل فاران – سيرخيو راموس – سيرخيو ريجيلون – دانييل كارفاخال.

خط الوسط : كارلوس هينريك كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس.

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز – فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما.