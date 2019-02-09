مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال.. راموس مهدد بالإيقاف في 3 مسابقات بسبب الإنذارات

يواجه سيرجيو راموس، مدافع وقائد ريال مدريد، خطر الغياب عن مباريات فريقه في 3 مسابقات؛ بسبب تراكم الإنذارات، ويبقى أبرزها احتمال غيابه عن نهائي كأس ملك إسبانيا، حال تجاوز برشلونة، وحصوله على إنذار في لقاء الإياب.

ففي لقاءات الدوري الإسباني، يملك راموس 4 بطاقات صفراء، وحصوله اليوم على إنذار خامس في لقاء ديربي العاصمة الإسبانية ضد أتلتيكو مدريد، يبعده عن لقاء جيرونا، الأحد المقبل، في سانتياغو بيرنابيو، في إطار الجولة 24.

ويبقى الغياب الأبرز المحتمل في نهائي كأس ملك إسبانيا، حال تجاوز ريال مدريد لغريمه برشلونة في لقاء الإياب، المقرر يوم 27 من الشهر الحالي.

ويملك راموس بطاقتين في كأس الملك، وحصوله على الثالثة تغيبه عن لقاء النهائي في حال التأهل.

بينما في دوري أبطال أوروبا، يملك راموس إنذارين، وحال حصوله على الإنذار الثالث أمام أياكس الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الـ16، سيغيب عن لقاء الإياب.

ويبقى الغياب عن اللقاء المقبل في الليغا عاديًا؛ لكون الفريق سيواجه جيرونا في الجولة المقبلة، بينما في لقاءات دوري الإبطال، فيعتمد على نتيجة لقاء الذهاب في أمستردام، وحاجة الفريق لخدماته في لقاء الإياب.

ويبقى الغياب المحتمل الأبرز هو غيابه عن نهائي كأس ملك إسبانيا، حال تأهل ريال مدريد على حساب برشلونة.