ديربي مدريد.. كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني

تتجه الأنظار، مساء السبت، إلى ملعب “واندا ميتروبوليتانو” لمتابعة لقاء ديربي العاصمة الإسبانية مدريد، بين ريال ومضيفه أتلتيكو مدريد، في الجولة الثالثة والعشرين للدوري الإسباني لكرة القدم.

ويظل لقاء الديربي بين عملاقي مدريد مليئًا بالندية والإثارة، خاصة في ظل صراع الصدارة مع برشلونة الذي يتربع على القمة في ترتيب الليجا.

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز ملامح موقعة ديربي مدريد بين أتلتيكو وريال مدريد.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

تقام المباراة في الساعة 18:15 مساء اليوم السبت، بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي.

ترتيب الفريقين

يحتل أتلتيكو مدريد صاحب الضيافة بقيادة مديره الفني الأرجنتيني سيميوني المركز الثاني برصيد 44 نقطة من خلال 12 انتصارًا و8 تعادلات وهزيمتين، وسجل الروخي بلانكوس 32 هدفًا واستقبلوا 14 هدفًا، ويعد الفرنسي أنطوان جريزمان هداف الفريق برصيد 10 أهداف.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 42 نقطة من خلال 13 انتصارًا و3 تعادلات و6 هزائم، وسجل الفريق 37 هدفًا واستقبل 26 هدفًا، ويعد الفرنسي كريم بنزيمة هداف الفريق برصيد 10 أهداف.

سيميوني وملاحقة برشلونة

يبحث أتلتيكو مدريد، بقيادة مدربه سيميوني، عن ملاحقة برشلونة المتصدر بفارق 6 نقاط، ويفتقد الفريق مدافعه سافيتش للإصابة.

ويعتمد سيميوني على طريقة 4-4-2 بوجود ثنائي الهجوم ألفارو موراتا نجم الريال السابق، بجوار أنطوان جريزمان مع رباعي الوسط كوكي وتوماس بارتي وأنخيل كوريا وساؤول نيجويز.

ويقود الدفاع دييجو جودين وخوسيه خيمينيز وسنتياجو أرياس ولوكاس هيرنانديز مع الحارس يان أوبلاك.

سولاري وصدام تكتيكي

يبحث سولاري عن النجاح في مواجهة سيميوني، خاصة بعد التعادل مع برشلونة، ويأمل سولاري الحصول على الفوز للتواجد في الوصافة.

ويعتمد ريال مدريد على حارسه تيبو كورتوا وأمامه سيرجيو راموس ورافايل فاران وداني كارفخال ومارسيلو، رباعي الدفاع، مع توني كروس وكاسيميرو ولوكا مودريتش للوسط، وكريم بنزيمة ولوكاس وفينسيوس جونيور للهجوم.

وأكد هيثم فاروق مدافع فينورد الهولندي لـ”إرم نيوز” أن المواجهة التكتيكية الأرجنتينية تبدو حافلة بالتفاصيل، خاصة في غلق مناطق الدفاع والسيطرة على وسط الملعب.

وأضاف: “دويتو موراتا وجريزمان سيكون مهمًا إيقافه بالنسبة لدفاع الريال، وأيضًا تألق بنزيمة سيكون سلاحًا مهمًا للفريق الملكي”.