التشكيلة المتوقعة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد (صورة)

يحل ريال مدريد ضيفًا على جاره أتلتيكو مدريد، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في قمة مباريات الجولة الـ 23من الدوري الإسباني.
ويملك أتلتيكو مدريد 44 نقطة في المركز الثاني، بفارق 6 نقاط عن برشلونة متصدر جدول الترتيب، في حين حصد ريال مدريد 42 نقطة ويحتل المركز الثالث.
وتوقعت صحيفة “سبورت” أن تكون تشكيلتا الديربي كالتالي:
أتلتيكو مدريد
: حراسة المرمى: يان أوبلاك.
الدفاع: سانتياغو أرياس، خوسي ماريا خيمينيز، دييغو غودين، لوكاس هيرنانديز.
الوسط: توماس تييي بارتي، رودريغو هيرنانديز، أنخل كوريا، ساول نيغويز.
الهجوم: أنطوان غريزمان، ألفارو موراتا.
ريال مدريد
:حراسة المرمى تيبو كورتوا.
الدفاع: داني كارفاخال، رافائيل فاران، سيرجيو راموس، ريغولين.
الوسط: لوكا مودريتش كاسيميرو، توني كروس.
الهجوم: لوكاس فاسكويز، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.