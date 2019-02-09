موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني

يحل ريال مدريد ضيفًا على منافسه أتلتيكو مدريد، اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة الـ 23 من الدوري الإسباني، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

ويملك أتلتيكو مدريد 44 نقطة، في المركز الثاني، بفارق 6 نقاط عن برشلونة المتصدر.

في حين حصد ريال مدريد 42 نقطة، ويحتل المركز الثالث، علمًا بأن الفريقين تعادلا سلبيًا، على ملعب سانتياغو برنابيو في الدور الأول.

وأكد البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، أنه لن يتأثر بهجوم جماهير فريقه السابق أتلتيكو مدريد، خلال المواجهة المنتظرة.

واستقبل أتلتيكو مدريد 14 هدفًا في الدوري الموسم الحالي، مقابل 26 هدفًا تلقاها ريال مدريد.

وقد يُضطر دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد للعب دون لاعبه كوكي الذي لم يشفَ من الإصابة، وغاب عن آخر مباراتين للفريق.

في حين عانى إيسكو لاعب ريال مدريد من آلام في الظهر، وغادر المران، ولن يتواجد في قائمة الميرنغي بحسب صحيفة “ماركا”

ومنذ مايو 2013، خاض الفريقان 25 مواجهة ديربي، حقق أتلتيكو مدريد الفوز 9 مرات، مقابل 7 انتصارات للريال مدريد، وحكم التعادل 9 مواجهات، وسجل أتلتيكو مدريد 29 هدفًا مقابل 30 لريال مدريد.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمةـ 17:15 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على قناة beIN SPORTS HD 3.