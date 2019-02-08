رفض طعن ريال مدريد لإلغاء إنذار سيرجيو راموس أمام برشلونة

رفضت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم الطعن الذي قدَّمه ريال مدريد لإلغاء البطاقة الصفراء التي حصل عليها سيرجيو راموس خلال ذهاب دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة.

وقدَّم ريال مدريد شريط فيديو للجنة لإقناعها بكون اللاعب لم يرتكب خطأ يُوجب الإنذار، حيث لم يمنع هجمة واعدة كما جاء في تقرير الحكم ماثيو لاهوز.

ورفضت اللجنة حجج ريال مدريد، وأكدت على قانونية الإنذار الذي حصل عليه اللاعب مما يجعله تحت تهديد الغياب عن نهائي كأس الملك في حال تأهل ريال مدريد على حساب برشلونة.

ويملك سيرجيو راموس إنذارين في كأس الملك، والقانون يحرمه من اللعب مقابلة في حال حصوله على 3 إنذارات، ومما يزيد من صعوبة المهمة كون ريال مدريد سيواجه برشلونة في البيرنابيو يوم 27 من الشهر الحالي في لقاء الإياب بحثًا عن بطاقة التأهل للنهائي الذي سيقام على ملعب ريال بتيس.

وتعادل ريال مدريد في الكامب نو 1-1 أمام برشلونة في ذهاب نصف النهائي.