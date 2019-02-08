إرنستو فالفيردي يحسم مستقبله مع نادي برشلونة

أفادت تقارير صحفية الجمعة، أن المدرب إرنستو فالفيردي اقترب من حسم مستقبله مع ناديه برشلونة.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن فالفيردي يرغب في البقاء مع برشلونة حتى نهاية عقده، الذي يمتد حتى العام 2020، كما أخبر المدرب المقربين منه في برشلونة.

وتولى فالفيردي، البالغ من العمر 54 عامًا، تدريب برشلونة في مايو 2017، وقاده للفوز بلقب في الدوري الإسباني ولقب في كأس إسبانيا، ولقبين في السوبر الإسباني

لكن فشل الفريق في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، أثار الشكوك حول بقاء فالفيردي مع برشلونة.

وأضافت الصحيفة أن إدارة برشلونة تريد الحفاظ على فالفيردي، الذي يعرف أن الهدف الأساسي للنادي الكتالوني وهو التتويج بدوري أبطال أوروبا.

وتعلم إرنستو فالفيردي، الدرس جيدًا في دوري أبطال أوروبا.

وخرج برشلونة من دور الـ8 بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد أن فاز 4/1 على روما الإيطالي، قبل أن يخسر 3/0 ليودع البطولة بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض.

وأشارت “موندو ديبورتيفو” إلى أن هدوء وتواضع فالفيردي، وعدم دخوله في مشاكل مع اللاعبين، وسياسته الناجحة مع القائد ليونيل ميسي، والتعامل الجيد مع عثمان ديمبلي ومالكوم وأرتورو فيدال، يثبت مكانة المدرب عند إدارة برشلونة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة من 22 مباراة، كما وصل إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، وتعادل على أرضه 1/1 مع ريال مدريد في نصف نهائي كأس إسبانيا، قبل أن يلتقيا مجددًا أواخر الشهر الحالي.