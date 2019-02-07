ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة ماركوس يورينتي

كشف نادي ريال مدريد الإسباني طبيعة إصابة لاعبه ماركوس يورينتي نجم خط وسط الفريق الذي خرج مصابًا خلال مباراة ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة أمس الأربعاء.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي :”الفحوصات أثبتت إصابة ماركوس يورينتي بتمزق من الدرجة الثانية في عضلات المقبض الأوسط للساق اليسرى”.

ولم يكشف ريال مدريد مدة غياب اللاعب.

وتابع ريال مدريد بحسب البيان الذي نشر على حسابه الرسمي :”ننتظر التطورات”.

وذكرت صحيفة ” أس ” الإسبانية أن يورينتي أصيب في نفس مكان الإصابة العضلية الأولى والتي غيبته عن الملاعب لأكثر من أسبوعين.

وغادر اللاعب الإسباني اللقاء في الدقيقة 62 وكان قد تعرض للّإصابة إثر محاولته التدخل لإبعاد الكرة التي أعطت هدف التعادل لبرشلونة.

وتعتبر الإصابة الثانية لماركوس لورينتي والذي تألق مع المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري الذي منحه الفرصة حين أصيب البرازيلي كاسيميرو.

وأشرك المدرب الأرجنتيني لورينتي أساسيًا في اللقاء، حيث كان مخططًا أن يراقب ميسي في حال مشاركته، لكن لاعب الوسط غادر اللقاء في نفس الوقت الذي دخل خلاله النجم الأرجنتيني للمشاركة.