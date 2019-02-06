الكلاسيكو: هل أفلت سيرجيو راموس من الطرد خلال مباراة برشلونة وريال مدريد؟ (صور)

أكدت صحيفة ” سبورت ” الكاتالونية أن الحكم ماثيو لاهوز الذي أدار ذهاب نصف نهائي كأس الملك بين برشلونة وريال مدريد في الكامب نو تغاضى عن طرد عميد ريال مدريد سيرديو راموس حيث تدخل لإيقاف المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وحسب الصحيفة فعميد ريال مدريد الذي حصل على إنذار في الدقيقة 10 كان يستحق إنذارًا ثانيًا على تدخله وبالتالي طرده من اللقاء ليصبح بإمكانه المشاركة في لقاء الإياب بقرار من الحكم ماثيو لاهوز الذي لم يعاقبه.

وكان راموس قد تدخل أيضًا على البرازيلي أرثر دون أن يحصل على إنذار كان سيكلفه الطرد.

وحسب الصحيفة فالحكم كان محط احتجاج من ريال مدريد قبل الكلاسيكو وأصبح بعده محط احتجاج من برشلونة لكونه اكتفى بمعاقبة لاعبي برشلونة فيما تغاضى عن معاقبة لاعبي ريال مدريد على تدخلاتهم والأخطاء التي ارتكبوها.

وخيم التعادل الإيجابي 1-1 على قمة الكرة الإسبانية بين برشلونة وضيفه ريال مدريد اليوم الأربعاء، في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وبادر لوكاس فاسكيز بتسجيل هدف مبكر للريال في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا التعادل لبرشلونة في الدقيقة 57.

وتأتي تلك النتيجة لتؤجل حسم التأهل للمباراة النهائية التي ستجرى في شهر مايو (آيار) المقبل، إلى لقاء العودة الذي سيقام في 27 فبراير (شباط) الجاري على ملعب سانتياغو برنابيو معقل الفريق الملكي، قبل أربعة أيام فقط من مباراة الفريقين على الملعب نفسه بالدوري الإسباني.

ويكفي الريال الفوز بأي نتيجة أو حتى التعادل السلبي لحجز بطاقة التأهل لنهائي المسابقة، التي غابت عن خزائنه منذ موسم 2013 / 2014، في حين بات يتعين على برشلونة الفوز بأي نتيجة أو التعادل الإيجابي بنتيجة تفوق 1-1، إذا أراد مواصلة حملة الدفاع عن لقب البطولة الذي أحرزه في المواسم الأربعة الأخيرة.