الكلاسيكو.. هل ستكون مباراة برشلونة ضد ريال مدريد الفرصة الأخيرة أمام غاريث بيل؟

شدَّد بريدراج مياتوفيتش، لاعب ريال مدريد السابق، على أن الويلزي غاريث بيل سيحصل على فرصته الأخيرة، اليوم الأربعاء، ضد برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال مياتوفيتش، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو”: “إذا شارك بيل في الكلاسيكو ستكون فرصته الأخيرة، نحن جميعًا غاضبون من أدائه أخيرًا”.

وأضاف: “فينيسيوس جونيور رائع ويلعب بشكل أفضل في البرنابيو، أما لوكاس فاسكيز فإنه يلعب بحذر أمام جوردي ألبا”.

وتابع: “مارسيلو أم ريغيلون؟ الأخير استغل تراجع مستوى مارسيلو، لكن ريال مدريد سيستفيد من خبرات اللاعب البرازيلي إذا شارك في الكلاسيكو”.

وأتم: “ليونيل ميسي لاعب أساسي في برشلونة، ومع خبراته التي يمتلكها أعتقد أنه ليس غبيًّا ليُخاطر بنفسه”.