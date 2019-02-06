رئيس نادي برشلونة يقترح ارتداء الفريق طقمًا بألوان ريال مدريد البيضاء (شاهد الصور)

يواصل برشلونة متصدر الدوري الإسباني تصميماته المبتكرة لقميص الفريق، من أجل حث جماهيره على شراء القمصان عامًا بعد عام، وهذه المرة سيظهر برشلونة بقميص مختلف تمامًا دون الخطوط الطولية المميزة باللونين الأزرق والإرغواني المعتادة.

والقميص الجديد الأساسي للنادي الكتالوني ستختفي فيه الخطوط الطولية بهذين اللونين ليكون أشبه بقميص منتخب كرواتيا ذي المربعات الحمراء والبيضاء. كما لا يمكن أن ننسى أنه في موسم 2015-2016 تم وضع الخطوط الطولية بشكل عرضي للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وكشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية عن مقترح أكثر غرابة تقدَّم به رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو بأن يكون القميص الثاني للفريق في موسم 2020-2021 باللون الأبيض.

وهذا اللون تحديدًا، نظرًا لأنه قميص ريال مدريد، استخدم مرة واحدة من قبل وكان من تصميم “Kappa” عام 1992 ولم يكن أبيض بالكامل بل استخدم خلاله شريط أبيض على الكتفين في الجيل الذي كان يمثله رونالد كومان وخريستو ستويشكوف، لكن فيما بعد أصبح استخدام الأبيض أمرًا محظورًا في النادي الكتالوني.

كما أن السراويل ستكون بيضاء بالكامل؛ ما دفع البعض للاعتراض بشكل كبير على ظهور مثل هذا القميص، وقد تلقت شركة “نايكي” الأمريكية المسؤولة عن التصميمات وصنع قمصان برشلونة إشعارًا بالتوقف عن الخطوات العملية لإظهار هذا القميص على الأقل في الوقت الحالي.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستضيف فيه برشلونة فريق ريال مدريد الليلة في ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا ليتجدد الصراع بين أكبر ناديين في البلاد.