رئيس نادي برشلونة يكشف مستقبل الثلاثي راكيتيتش وجوردي ألبا وكوتينيو مع الفريق

رئيس نادي برشلونة يكشف مستقبل الثلاثي راكيتيتش وجوردي ألبا وكوتينيو مع الفريق

المصدر: فريق التحرير

كشف جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، عن مستقبل عدة لاعبين بالفريق بعد تقارير كثيرة عن رحيلهم.. أبرزهم: إيفان راكيتيتش، وجوردي ألبا، وفيليب كوتينيو.

وقال “بارتوميو” في تصريحات نشرتها صحيفة “ماركا” الإسبانية، يوم الأربعاء: “سنجلس ونتحدث مع راكيتيتش عندما يكون هناك إمكانية اقتصادية، في الوقت الحالي هذا الأمر غير ممكن”.

وأضاف: “جوردي ألبا لا يوجد خطر بشأن إمكانية رحيله، لقد قال إنه يريد الاستمرار في برشلونة ونريده أن يستمر في برشلونة، ونحن نتحدث وستكون هناك أخبارٌ قريبًا”.

وتابع: “يمكن الإعلان عن تجديد عقد ألبا قبل مواجهة ليون في دوري أبطال أوروبا”.

وأردف: “بالنسبة لكوتينيو نحن نتوقع الكثير منه، لا نريد أن نبيعه، هو أحد اللاعبين الجيدين، وكنا نرغب في الحصول على خدماته، وهذا ما حدث”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
اترك تعليقاً
محتوى مدفوع