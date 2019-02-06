رئيس نادي برشلونة يكشف مستقبل الثلاثي راكيتيتش وجوردي ألبا وكوتينيو مع الفريق

كشف جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، عن مستقبل عدة لاعبين بالفريق بعد تقارير كثيرة عن رحيلهم.. أبرزهم: إيفان راكيتيتش، وجوردي ألبا، وفيليب كوتينيو.

وقال “بارتوميو” في تصريحات نشرتها صحيفة “ماركا” الإسبانية، يوم الأربعاء: “سنجلس ونتحدث مع راكيتيتش عندما يكون هناك إمكانية اقتصادية، في الوقت الحالي هذا الأمر غير ممكن”.

وأضاف: “جوردي ألبا لا يوجد خطر بشأن إمكانية رحيله، لقد قال إنه يريد الاستمرار في برشلونة ونريده أن يستمر في برشلونة، ونحن نتحدث وستكون هناك أخبارٌ قريبًا”.

وتابع: “يمكن الإعلان عن تجديد عقد ألبا قبل مواجهة ليون في دوري أبطال أوروبا”.

وأردف: “بالنسبة لكوتينيو نحن نتوقع الكثير منه، لا نريد أن نبيعه، هو أحد اللاعبين الجيدين، وكنا نرغب في الحصول على خدماته، وهذا ما حدث”.