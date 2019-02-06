القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد اليوم في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

يصطدم نادي برشلونة بنظيره ريال مدريد، مساء اليوم الأربعاء، بملعب “كامب نو” في ذهاب الدور نصف النهائي بمسابقة كأس ملك إسبانيا.

وحجز برشلونة مقعده في الدور نصف النهائي بمسابقة كأس ملك إسبانيا بعدما تفوق على إشبيلية بنتيجة 6 – 3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور ربع النهائي من منافسات البطولة.

في حين تأهل ريال مدريد للدور نصف النهائي بعدما تفوق على جيرونا بنتيجة 7 – 3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وبعد أن خسر نهائي موسم 2013-2014 على يد ريال مدريد (1-2)، احتكر برشلونة لقب مسابقة الكأس في المواسم الأربعة الماضية، وبلغ الدور نصف النهائي للنسخة الحالية على حساب إشبيلية.

ويمر الريال بفترة جيدة حيث حقق الفوز في مبارياته الخمس الأخيرة في مختلف المسابقات، وسجل خلالها 16 هدفًا أي بمعدل 3.1 هدف في المباراة الواحدة، وبرز في صفوفه، الثنائي الفرنسي كريم بنزيما الذي استعاد حسه التهديفي والبرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، البالغ 18 عامًا، المرشح لخوض أول كلاسيكو له.

وقبيل موقعة “كامب نو” المرتقبة، تقابل الفريقان في 210 مباريات بمختلف البطولات، فاز برشلونة في 80 مباراة، فيما انتصر ريال مدريد بـ 87 مواجهة وتعادل الفريقان في 43 لقاءً آخر.

وسجل لاعبو النادي الكتالوني 330 هدفًا، فيما سجل لاعبو الفريق الملكي 345 هدفًا، فيما يعتبر قائد نادي برشلونة، ليونيل ميسي، هدافًا للكلاسيكو برصيد 26 هدفًا بفارق 8 أهداف عن البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب الريال السابق ويوفنتوس الحالي.

وأحرز قطبا الكرة الإسبانية والأوروبية نحو ثلثي ألقاب الدوري الإسباني منذ 1929، ويتصدر ريال مدريد الترتيب بـ 33 لقبًا يليه برشلونة بـ 25.

التقى الفريقان في ملعب برشلونة 107 مرات، فاز برشلونة في 57 لقاء، وانتصر الريال في 28 وتعادلا في 22 مواجهة، وعلى أرضية “سانتياغو برنابيو” تواجها في 103 لقاءات، انتصر أصحاب الأرض في 59 مباراة، وانتصر برشلونة خلال 23 مواجهة بينما حكم التعادل في 21 لقاء.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ11:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 3، بتعليق حفيظ دراجي، كما أعلنت القناة إذاعة اللقاء على قنوات HD1 – HD 3 باللغة العربية و HD12 باللغة الإنجليزية.