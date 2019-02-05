مباراة برشلونة ضد ريال مدريد.. ميسي وديمبلي يشاركان في تدريبات “البلوغرانا” (فيديو)

شارك ثنائي نادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي وعثمان ديمبلي في تدريبات الفريق، مساء الثلاثاء، بشكل طبيعي؛ استعدادًا لملاقاة ريال مدريد، غدًا الأربعاء، في كلاسيكو الأرض الذي يجمعهما على ملعب “كامب نو”، في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأظهر فيديو دخول ميسي رفقة لويس سواريز ملعب التدريبات دون معاناته من أي مشكلة.

????????‍♂️???? الاسطورة يدخل التدريبات بدون اي مشاكل تذكر. pic.twitter.com/Q35Bb2VAK1 — BAN_Media (@Ban_Video) February 5, 2019

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: “لم أرَ ميسي، لا أعرف كيف حاله، هناك جلسة تدريبية سنرى بعدها إذا كان جاهزًا أم لا، كلنا نعلم جميعًا أهمية ميسي، سنتخذ القرار بعد التدريب الأخير اليوم”.

وأضاف: “مباراة الكلاسيكو مباراة خاصة، إنها مباراة شبه نهائية، وهي منافسة مهمة، اللعب أمام ريال مدريد هو حافز خاص للوصول إلى النهائي”.

????????‍♂️⚽️???? ميسي وديمبيلي في الروندو يتدربان بدون مشاكل بدنية. pic.twitter.com/ce4SuKgZCK — BAN_Media (@Ban_Video) February 5, 2019

وتابع: “إنه دور إقصائي مفتوح مع فريقين يملكان أفضل اللاعبين في العالم، ريال مدريد عادة يقدم مباريات قوية في الكامب نو”.

واختتم فالفيردي بالحديث عن ميسي مرة أخرى، حيث قال: “أنا لا أميل إلى المخاطرة عندما تكون هناك العديد من المباريات”.