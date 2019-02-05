متى يتحول كريم بنزيما من وحش إلى قط صغير؟

قالت صحيفة “الموندو”، إن كريم بنزيما، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، يتحول من وحش إلى قط صغير عندما يلعب في الكامب نو، معقل الغريم التقليدي برشلونة.

وكشفت الصحيفة في تقرير قبل ساعات من كلاسيكو كأس ملك إسبانيا، إن مهاجم الريال سجل ثلاثة أهداف فقط ضد برشلونة في الكامب نو، خلال 14 مباراة رسمية.

وتعول جماهير ريال مدريد كثيرًا على بنزيما ضد برشلونة، غدًا الأربعاء، في ظل الحالة الفنية الجيدة التي يعيشها المهاجم الفرنسي.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على برشلونة، غدًا الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

إلى ذلك، يتمنى سانتياغو سولاري مدرب ريال مدريد، تعافي ليونيل ميسي قائد برشلونة ومشاركته في قمة الفريقين في ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، غدًا لأربعاء؛ لزيادة متعة المباراة، لكنه أكد أن مشاركة اللاعب الأرجنتيني لن تغير من خطته للقاء.

ومن غير المؤكد مشاركة ميسي، الهداف التاريخي للكرة الإسبانية، ومباريات القمة بين الفريقين، خلال المباراة؛ بعد إصابته بكدمة خلال تعادل برشلونة 2-2 أمام بلنسية، يوم السبت الماضي.

ولم يصدر عن النادي الكتالوني أي تحديث بشأن حالة إصابة قائده.

وقال سولاري في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، “من الرائع دائمًا مشاركة أفضل اللاعبين في كل مباراة، لكن مشاركته (ميسي) من عدمها لن تؤثر على طريقة إعدادنا للمباراة على الإطلاق”.

وغاب ميسي عن قمة الدور الأول في الدوري؛ بسبب كسر في ذراعه، في أكتوبر تشرين الأول الماضي. لكن لم يتأثر برشلونة بغياب قائده خلال المباراة، حيث سحق ريال مدريد 5-1؛ ما أدى إلى إقالة المدرب يولن لوبتيجي وتولي سولاري المسؤولية، خلفًا له.

ويتطلع ريال مدريد، ثالث ترتيب الدوري، الذي قلص الفارق مع برشلونة المتصدر إلى ثماني نقاط، عقب الفوز على الافيس، يوم الأحد الماضي، لإنهاء هيمنة النادي الكتالوني على لقب الكأس خلال السنوات الأربع الماضية، ليبلغ النهائي لأول مرة منذ 2014، عندما تغلب على برشلونة أيضًا 2-1.

ومن غير المرجح مشاركة المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي مع برشلونة خلال اللقاء؛ حيث لا يزال يتعافى من إصابته في عضلات الفخذ الخلفية.

وفي المقابل، يملك سولاري تشكيلة شبه مكتملة تحت تصرفه، حيث قال: “من الصعب اختيار التشكيلة عندما يتمتع كافة اللاعبين بجاهزية تامة. لكن الشيء المهم هو أن يستغل كل لاعب موهبته وقدرته وجهده لخدمة الفريق”.