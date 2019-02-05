مباراة برشلونة ضد ريال مدريد.. الفريق الملكي يثير أزمة جديدة بسبب المواعيد

ذكرت صحيفة ” أس ” الإسبانية أن ريال مدريد يشعر بعدم الرضى من برمجة لقاءاته قبل كلاسيكو نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ذهابًا وإيابًا، حيث يحصل غريمه برشلونة على أزيد من 24 ساعة راحة قبل اللقاءين.

ولعب برشلونة أمام فالنسيا السبت في الدوري على الساعة 18:30، بينما لعب ريال مدريد لقاءه أمام ديبورتيفو ألافيس الأحد على الساعة 20:45 وهو ما يعني حصول برشلونة على أزيد من 26 ساعة راحة قبل المواجهة المنتظرة الأربعاء في الكامب نو.

وفي لقاء الإياب سيلعب برشلونة في إشبيلية السبت 23 من الشهر الحالي على الساعة 16:15 ويلعب ريال مدريد في ليفانتي الأحد على الساعة 20:45، وهو ما يعني حصول برشلونة على 28 ساعة ونصف راحة .

ويطالب حسب الصحيفة ريال مدريد رابطة الدوري الإسباني بتعديل برمجة لقاءات الفريقين قبل المواجهة الثانية ليحصلا على نفس القدر من الراحة.