قبل الكلاسيكو.. صحفي يثير الجدل بعدما اعتبر أن كريم بنزيما أفضل من ليونيل ميسي

قال الصحفي الإسباني أنطونيو سانز، لراديو “ماركا”: إن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد يعتبر بالنسبة له أفضل من الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، وإنه سينظم استفتاءً لمعرفة رأي جماهير ريال مدريد حول اللاعب وبقائه في الفريق من عدمه الصيف المقبل.

وكان بنزيما قد تلقى تصفيقًا وتحية من جماهير ريال مدريد خلال مباراة ديبورتيفو ألافيس، حيث رددت “بنزيما مهاجمنا بنزيما الأفضل”، وحيّت الجماهير اللاعب بشكل مميز حين قرر المدرب سولاري تغييره في الشوط الثاني.

وكان المهاجم الفرنسي محط انتقادات جماهير ريال مدريد في المواسم الأخيرة، لكنه خلال الموسم الحالي وبعد تألقه كسب عطفها وحبها.

وأدت تصريحات أنطونيو سانز للسخرية منه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب أحد المغردين: “بنزيما يلعب بشكل جيد شهرين من أصل 12، يريدون مقارنته بميسي، لكن الحمد الله اذهب هيّا للاستفتاء لترى عدد الأشخاص الذين يرغبون في رحيله”.

بينما نشر البعض صورة تضم ميسي يضحك كتعبير عن السخرية مما قاله أنطونيو سانز.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على برشلونة، على ملعب كامب نو، الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا.