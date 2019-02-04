ميسي يخضع للفحص الطبي لتحديد مصيره قبل مباراة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو

أشارت تقارير صحفية كتالونية إلى أن ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة وهدّافه، سيخضع للمزيد من الفحوص في وقت لاحق، يوم الاثنين، للتأكد من مدى إمكانية مشاركته في الكلاسيكو، يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، يوم الاثنين، إن ميسي البالغ عمره 31 عامًا سيخضع لفحوصات في المدينة الرياضية في برشلونة لتحديد مدى قدرته على المشاركة أمام ريال مدريد، مع الوضع في الاعتبار رغبته الكبيرة في مواجهة النادي الملكي.

وأضافت الصحيفة ذاتها، أن ميسي حصل على راحة يوم الأحد بعد تعرّضه لكدمه في فخذه الأيمن خلال مباراة فالنسيا أثرت على أدائه في آخر 22 دقيقة من المباراة.

وقال مدربه إرنستو فالفيردي، عقب مباراة السبت، إن ميسي أصيب بشد عضلي بسيط ليثير الشكوك بشأن لحاقه بمباراة القمة ضد ريال مدريد في كأس الملك.

وأضاف: “يجب أن ننتظر حتى يخضع لفحوص. لم يشعر براحة ولا أعتقد أن الأمر سيّئ جدًّا.. لكن لا يمكنني إعطاء أي معلومات”.

وسيتم فحص إصابة الهدّاف التاريخي للنادي الكتالوني، مع الأخذ في الاعتبار أن الشهر الحالي مزدحم بالمباريات المهمة، وأن بطولة الكأس تأتي في المركز الثالث من حيث الأهمية للفريق بعد الدوري ودوري أبطال أوروبا، وأن كلاسيكو الأربعاء مجرد مباراة ذهاب.

وغاب ميسي عن الكلاسيكو الأول هذا الموسم في الدوري بسبب كسر في ذراعه خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومن المرجح غياب ميسي عن تدريب الفريق في وقت لاحق اليوم، والاكتفاء بعمليات الإحماء في صالة الألعاب الرياضية والعلاج الطبيعي لتحسين المنطقة التي أصيب فيها.