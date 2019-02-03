ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد وخسارة أتلتيكو مدريد (صورة)

ثأر ريال مدريد من منافسه ديبورتيفو ألافيس في الجولة الـ 22، بعدما اكتسحه 3/0، على ملعب سانتياغو برنابيو، الأحد.

وتناوب كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور وماريانو دياز على تسجيل أهداف ريال مدريد في الدقائق 30، و80، و91، على الترتيب.

وكان ريال مدريد خسر 0/1 أمام ديبورتيفو ألافيس في الدور الأول، في حين أن فوزه اليوم هو الرابع على التوالي في الدوري الإسباني.

وفي وقت سابق تغلب ريال بيتيس 1/0 على أتلتيكو مدريد، سجله سيرخيو كاناليس من ضربة جزاء في الدقيقة 65.

ورفع الفوز رصيد ريال مدريد إلى 42 نقطة في المركز الثاني، ويتأخر بنقطتين فقط عن أتلتيكو مدريد الثاني، الذي يملك 44 نقطة.

ويحلق نادي برشلونة في الصدارة ويملك 50 نقطة، وقد تعادل 2/2 مع فالنسيا السبت، على ملعب كامب نو.

1. برشلونة، 50 نقطة.

2. أتلتيكو مدريد، 44 نقطة،

3. ريال مدريد 42 نقطة.

4. إشبيلية، 36 نقطة.