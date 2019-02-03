ريال بيتيس يصعق أتلتيكو مدريد ويحرمه من تضييق الخناق على نادي برشلونة في الدوري الإسباني (فيديو)

ريال بيتيس يصعق أتلتيكو مدريد ويحرمه من تضييق الخناق على نادي برشلونة في الدوري الإسباني (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

وجّه ريال بيتيس صفعة لآمال وطموحات أتلتيكو مدريد في التتويج بلقب الدوري الإسباني، بعدما تغلب عليه 1/0، في إطار منافسات الجولة الـ22 من المسابقة.

وحصل ريال بيتيس على ركلة جزاء بعد خطأ من فيليبي لويس، ترجمها سيرخيو كاناليس إلى هدف في الدقيقة 65.

وهذه الخسارة الثانية لأتلتيكو مدريد الموسم الحالي، مقابل 12 فوزًا و8 تعادلات، ليتجمد رصيد الفريق عند 44 نقطة في المركز الثاني، بفارق 6 نقاط عن برشلونة المتصدر والذي تعادل 2/2 مع فالنسيا، السبت.

في المقابل يحتل ريال بيتيس المركز السادس، وفي رصيده 32 نقطة من 9 انتصارات و5 تعادلات و8 خسائر.

ويستضيف أتلتيكو مدريد منافسه ريال مدريد، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، السبت المقبل، في الجولة الـ23 من المسابقة.

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