عودة غاريث بيل تفتح الباب للثلاثي BBV في ريال مدريد قبل الكلاسيكو

يعود غاريث بيل للعب مجددًا رفقة ريال مدريد بعد فترة من الغياب؛ بسبب الإصابة، وسيكون في سانتياغو بيرنابيو والذي غاب عن اللعب أمام جماهيره منذ 12 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، خلال لقاء سيسكا موسكو في دوري أبطال أوروبا، حيث غادر اللقاء بين الشوطين؛ بسبب الإصابة.

وفضل الأرجنتيني سانتياغو سولاري عدم المجازفة بالنجم الويلزي، وتركه في دكة البدلاء وفضل إشراكه كبديل، حيث سجل هدفه رقم 100 رفقة ريال مدريد، خلال لقاء إسبانيول برشلونة بعد 3 دقائق من دخوله أرض الملعب.

ولم يسجل غاريث بيل في سانتياغو بيرنابيو خلال 137 يومًا، وسيكون لقاء ألافيس فرصة لعودته للتشكيل الرسمي للفريق.

ومنذ غياب النجم الويلزي منح سولاري الفرصة للنجم البرازيلي فينسيوس جونيور الذي تألق بشكل لافت، كما اعتمد على الجناح لوكاس فاسكيز في الجهة اليمنى، وهي الجهة التي يفضل النجم الويلزي الانطلاق منها في الهجوم.

واشترك فينسيوس جونيور مع كريم بنزيما في 8 لقاءات، ولم يشترك مع غاريث بيل والفرنسي في أي لقاء، حيث فضل سولاري الثلاثي فاسكيز وبنزيما وفينسيوس جونيور، بينما فضل لوبيتيجي بيل وأسينسيو وكريم بنزيما.

وحسب صحيفة ” ماركا “، فالوقت قد حان لإشراك ثلاثي هجومي جديد، مكون من الويلزي غاريث بيل والفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي فينسيوس جونيور (BBV)، وهو الثلاثي الذي كان الجميع ينتظر بدايته خلال فترة المدرب المقال جوليان لوبيتيجي، لكنه لم يثق في النجم البرازيلي الشاب وفضل إشراك ماركو أسينسيو.

ويعتبر لقاء ديبورتيفو ألافيس، أحد الفرق التي حققت نتائج جيدة هذا الموسم وهزمت ريال مدريد في الذهاب 1-0، فرصة لتجربة الثلاثي الهجومي الجديد قبل لقاء الكلاسيكو المقرر الأربعاء القادم، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا في الكامب نو.

ومع عودة غاريث بيل وماركو أسينسيو وماريانو دياز من الإصابة، يتوفر المدرب الأرجنتيني على قطع غيار جيدة في الهجوم، لكنه يحتاج للاعتماد على ثلاثي هجومي مستقر في اللقاءات الحاسمة القادمة.

وقد يضطر سولاري لتأخير الاعتماد على الثلاثي الجديد؛ في ظل كثرة اللقاءات التي لعبها الفرنسي والبرازيلي في المدة الأخيرة، حيث يحتاجان للراحة، كما أن دور فاسكيز الدفاعي على الجهة اليمنى يصعب تعويضه؛ لكون غاريث بيل وفينسيوس جونيور دورهم الدفاعي أقل.