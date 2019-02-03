نادي ريال مدريد يحسم موقف إبراهيم دياز‎

حسم نادي ريال مدريد الإسباني، موقف اللاعب الشاب إبراهيم دياز، المنتقل حديثًا إلى النادي الملكي من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إن ريال مدريد حسم موقف دياز، وأكد أنه لن تتم إعارته الآن أو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت إلى أن الطرفين، ريال مدريد ودياز، اتفقا على استمرار اللاعب في الميرينغي، ونفي جميع الشائعات التي ترددت حول رحيله.

وأضافت الصحيفة: “يعارض ريال مدريد إعارة دياز، البالغ من العمر 19 عامًا، لسببين: الأول، يعتقد مسؤولو ريال مدريد أن دياز، لاعب المنتخب الإسباني للشباب تحت 21 عامًا، سيكون عنصرًا فعالًا رفقة الفريق في المرحلة المقبلة، وأن المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، مؤمن تمامًا بقدراته، ويستعد للدفع به في قادم المباريات”.

وتابعت: “والثاني أن وجود إبراهيم في التدريبات رفقة لاعبين عالميين من طراز رفيع، سيساعد على تنمية مواهبه مع مرور الوقت، حتى ولو لم يشارك بصورة منتظمة في المباريات”.

ولعب إبراهيم دياز 24 دقيقة فقط في ريال مدريد، منذ انضمامه من مانشستر سيتي نهاية العام الماضي.

وأكدت “آ س” المقربة من دوائر صنع القرار في ريال مدريد، أن مسؤولي النادي الملكي لن يتعجلوا الحكم على اللاعب في الفترة الحالية؛ لأنه لا يزال في مرحلة التكيف مع الأجواء في ريال مدريد، بطل أوروبا 3 مرات متتالية.