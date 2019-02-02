بعد هدفيه في مباراة برشلونة وفالنسيا.. ميسي يوسع صدارته في ترتيب الحذاء الذهبي

وسع ليونيل ميسي صدارته لهدافي البطولات المحلية في أوروبا والمنافسة على الحذاء الذهبي، لأكثر الهدافين بين الخمس بطولات الكبرى بثنائيته في مرمى فالنسيا، يوم السبت.

وحول قائد برشلونة تأخر فريقه بهدفين على ملعبه إلى تعادل 2-2 مع فالنسيا في مواجهة مثيرة، شهدت توقف سلسلة انتصارات المتصدر، بعد ثماني مباريات متتالية في الليغا.

وهز ميسي (31 عامًا) الشباك للمباراة التاسعة على التوالي بجميع المسابقات، عندما قلص الفارق من علامة الجزاء بعد أن ألغى الحكم هدفًا؛ لأنه صفر لاحتساب ركلة جزاء قبل أن يأتي الهدف.

وتعادل قائد برشلونة بتسديدة لا تصد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 64، ليتجنب برشلونة أول خسارة في الدوري منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ورفع رصيده إلى 50 نقطة من 22 مباراة.

كما رفع ميسي رصيده إلى 21 هدفًا في صدارة هدافي الليغا والمتنافسين على الحذاء الذهبي، متقدمًا بفارق ثلاثة أهداف عن كيليان مبابي، هداف باريس سان جيرمان.

وتفوق أيضًا بفارق خمسة أهداف عن كل من إدينسون كافاني مهاجم سان جيرمان والإيطالي فابيو كوالياريلا مهاجم سامبدوريا والإيفواري نيكولاس بيبي مهاجم ليل الفرنسي، وأخيرًا النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول والبريميرليغ.