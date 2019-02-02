نيمار يواجه حكمًا بالسجن 6 أعوام.. قرار بمحاكمة اللاعب البرازيلي ورؤساء نادي برشلونة سانتوس

قررت المحكمة العليا في إسبانيا محاكمة النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بتهمة الغش، والتحايل، والفساد، في قضية انتقاله إلى برشلونة العام 2013، ورُِفضت محاولة من قِبل اللاعب وعائلته لتجنّب المحاكمة في إسبانيا، والدفع بعدم الاختصاص.

وأكدت المحكمة العليا أن النظر في قضية الغش والفساد في صفقة انتقال نيمار من سانتوس إلى برشلونة صيف 2013 من اختصاصها، لأن المتهمين فيها رئيسا برشلونة السابق ساندرو روسيل، والحالي جوزيب ماريا بارتوميو، كما أن الصفقة تمت لصالح نادٍ إسباني، والتهرب من الضرائب في الصفقة كانت لصالح سلطات الضرائب الإسبانية.

وكانت شركة “دي أي إيس” المالكة لبعض حقوق اللاعب قد رفعت دعوى ضد اللاعب ووالده، وشركته المسؤولة عن مصالحه، وبرشلونة وسانتوس، واتهمتهم بإخفاء المبلغ الحقيقي للصفقة للتهرب من دفع حصتها كاملة، علمًا بأنها استفادت من 6 ملايين يورو فقط.

وكان برشلونة قد أعلن أن صفقة نيمار كلفت حوالي 57 مليون يورو، لكن القضاء الإسباني اعتبر أن المبلغ الذي تمت به الصفقة تجاوز 83 مليون يورو.

وحاول نيمار التهرب من المحاكمة في إسبانيا، لأنه حينها كان في البرازيل، لكن المحكمة العليا رفضت الطلب وهو ما يجبره على المثول أمامها، ويواجه حكمًا بالسجن يصل إلى 6 سنوات.

وركزت المحكمة العليا في حكمها بالاختصاص في القضية، أن الجريمة تمت خارج إسبانيا، لكن المتورطيْن هما موطنان إسبانيان: بارتوميو، وساندرو روسيل، كما أن عملية الفساد والغش قامت بها برشلونة، ونيمار، وعائلته قبل ذلك، رغم معرفتهم بأنه سلوك إجرامي، وهو ما يجعلهم عرضة للمحاكمة، ويجب ألا يفلتوا من العقاب بدعوى عدم الاختصاص القضائي.

وسيمثل أمام المحكمة أيضًا والد نيمار، ورئيس برشلونة الحالي جوزيب ماريا بارتوميو، ورئيس سانتوس أوديليو فيليو، ورئيس برشلونة السابق ساندرو روسيل الموجود حاليًا في السجن بتهمة الفساد، وتبييض الأموال.