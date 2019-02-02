القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني

يحل فالنسيا ضيفًا على منافسه نادي برشلونة، اليوم السبت، لحساب مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني، على ملعب كامب نو.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3.

وتقام مباراة برشلونة وفالنسيا الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 19:30 بتوقيت القاهرة.

ويتربع نادي برشلونة على جدول ترتيب الدوري الإسباني، إذ يملك 49 نقطة من 21 مباراة، في المقابل يأتي فالنسيا في المركز السابع وفي رصيده 29 نقطة.

وكان الفريقان تعادلا بنتيجة 1/1 على ملعب ميستايا في جولة الذهاب في أكتوبر الماضي.

وفي 15 مباراة سابقة لمارسيلينو مدرب فالنسيا كمدرب أمام برشلونة، تعرَّض لـ 10 خسائر، وتعادل في 5 مباريات، أي أنه لن يحقق الفوز أبدًا.

ويغيب سيرجيو بوسكيتس عن برشلونة، بسبب تراكم البطاقات.

ويعود آخر فوز لفالنسيا على برشلونة إلى أبريل 2016، عندما فاز 2/1، لكنه خسر بعدها 5 مرات، وتعادل مرتين.

يشار إلى أن برشلونة وفالنسيا تأهلا إلى نصف نهائي كأس إسبانيا، إلى جانب ريال مدريد، وريال بيتيس.