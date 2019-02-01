فالفيردي يكشف موقف ديمبلي من مباراة برشلونة وريال مدريد‎

كشف “إرنستو فالفيردي”، المدير الفني لنادي برشلونة، موقف عثمان ديمبلي من مواجهة فريق ريال مدريد، بكأس ملك إسبانيا.

وقال فالفيردي في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: ديمبلي تعافى من الإصابة، وجاهز للمشاركة في التدريبات”.

وأوضح: “سنرى كيف ستكون حالته يوم الإثنين أو الثلاثاء، وسنقرر حينها”.

وكانت قرعة دور نصف النهائي التي سُحبت، ظهر اليوم الجمعة، قد أسفرت عن مواجهة نارية بين النادي الملكي، وغريمه الأزلي والتقليدي برشلونة في الدور قبل النهائي.

وعلّق فالفيردي على القرعة قائلًا: “سنخوض اثنتين من المباريات الكبيرة، الكلاسكيو يأتي في وقت يكافح الفريقان في الدوري، سنرى بعضنا البعض كثيرًا في غضون أسابيع قليلة، مباراتان في الكأس أمر مرهق لكلا الفريقين، ولكن ممتع وجذاب للجماهير”.