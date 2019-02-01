نتائج قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.. ريال مدريد مع برشلونة

أوقعت قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة في قمة ممتعة للجماهير، في حين يجمع نصف النهائي الآخر فالنسيا مع ريال بيتيس.

1. ريال بيتيس VS فالنسيا.

2. برشلونة VS ريال مدريد.

وجاء تأهل برشلونة إلى نصف النهائي على حساب إشبيلية، بعدما فاز الأخير 2/0 ذهابًا، قبل أن يقلب رفاق ليونيل ميسي الطاولة بالفوز 6/1.

في حين تأهل ريال مدريد على حساب جيرونا بنتيجة 7/3، بعدما فاز الفريق الملكي 4/2 ذهابًا، ثم 3/1 إيابًا.

وتقام مباراة ذهاب الكلاسيكو يوم 6 فبراير، على ملعب كامب نو معقل برشلونة، في حين تلعب مباراة الإياب يوم 27 من الشهر ذاته على ملعب ريال سانتياغو برنابيو.

وستكون جماهير كرة القدم على موعد مع 3 مباريات كلاسيكو في أقل من 30 يومًا، إذ سيلتقي الفريقان أيضًا يوم 3 مارس في الدوري الإسباني، على ملعب سانتياغو برنابيو.

وبرشلونة أكثر فريق أحرز لقب البطولة (30 مرة)، وهو البطل في آخر 4 مواسم، في حين أن ريال مدريد أحرز اللقب 19 مرة، مقابل 7 لفالنسيا، ولقبين لريال بيتيس.

وتقام المباراة النهائية للبطولة يوم 25 مايو على ملعب بنيتو فيامارين التابع لنادي ريال بيتيس.