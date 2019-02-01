رغم الانتقادات.. لماذا يرفض فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بيع كريم بنزيما؟

استغلت صحيفة “ماركا” تألق المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مؤخرًا مع ريال مدريد لتتحدث عن السر الوحيد وراء بقائه في الفريق رغم الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها من الإعلام والجماهير ومن أعضاء الفريق أنفسهم.

وعاد النجم الفرنسي ليصنع الحدث مجددًا وسجل هدفين في مرمى جيرونا أكد بهما صعود ريال مدريد لنصف النهائي بعدما جدد فوزه 3/1 في الإياب و7/3 في مجموع المباراتين.

وبلغت أهداف بنزيما هذا الموسم 17 هدفًا وهو هداف الفريق الأول وكان قد عبّر عن رغبته في ملء الفراغ الذي تركه غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ورغم أن تسجيل 50 هدفًا في الموسم يبدو أمرًا مستحيلًا للمهاجم الفرنسي لكنه حاليًا الوحيد في هجوم ريال مدريد القادر على الوصول للمرمى مستفيدًا أيضًا من قدرته على اللعب كقلب هجوم ولاعب في وسط الملعب.

ورغم كل الانتقادات ظل الرئيس فلورنتينو بيريز الوحيد الواثق في المهاجم الفرنسي واعتبرته صحيفة “ماركا” بمثابة وكيل أعماله، إذ أنه في صيف 2009 ركب طائرته وسافر لمدينة ليون الفرنسية لإقناعه بالتوقيع لريال مدريد.

وظل الرئيس الملكي الوحيد الذي دافع عن بقاء بنزيما ووقف في وجه الانتقادات التي تعرض لها حتى حين كانت السفينة تغرق في مراحل سابقة ومنها هذا الموسم.

واستطاع بنزيما أن يخلق لنفسه مجالًا جديدًا للتفاهم مع لاعب شاب هو فينسيوس جونيور حيث أصبحا ثنائيًا قويًا في هجوم ريال مدريد ويتكلمان اللغة نفسها على أرض الملعب.

وأستطاع بنزيما بأهدافه في المباريات الأخيرة أن يعيد ريال مدريد للواجهة حيث يلعب حاليًا على لقبين هما كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا ومازال يحافظ على هامش صغير من الأمل في مسابقة الليغا.