تقارير.. ريال مدريد يفكر في إعارة إبراهيم دياز بعد 3 أسابيع من شرائه

أشارت تقارير صحفية إلى أن ريال مدريد يفكر في إعارة لاعبه الشاب إبراهيم دياز بعد ثلاثة أسابيع فقط من ضمه من مانشستر سيتي.

وانضم دياز إلى ريال مدريد في صفقة بلغت قيمتها 15.5 مليون جنيه إسترليني في وقت سابق من هذا الشهر ووقع عقدا يبقيه في سانتياغو برنابيو حتى عام 2025.

وسارع ريال مدريد للتعاقد مع الإسباني الشاب البالغ من العمر 19 عاما بعد رفضه تجديد عقده مع مانشستر سيتي الذي ينتهي في الصيف المقبل.

لكن بعد مشاركته في ثلاث مباريات فقط منذ انتقاله إلى العاصمة الإسبانية بينها مباراتان في بطولة كأس الملك وواحدة في الليغا بدا أن سانتياغو سولاري المدير الفني للنادي الملكي غير مقتنع به حيث أبعده عن المباراتين الأخيرتين.

ونقلت صحيفة “صن” البريطانية عن “ماركا” الإسبانية أن سولاري يريد إعارة الشاب رغم أنه خاض 24 دقيقة فقط مع الفريق.

ويواجه دياز منافسة من غاريث بيل وماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز وإيسكو وفينيسيوس جونيور في هجوم ريال مدريد.

وبدلا من القتال على اقتناص مركز في التشكيلة الأساسية يبحث النادي إعارته لحين اكتساب خبرات اللعب في الفريق الأول.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن اللاعب سيكون راضيا بالإعارة لأنه ستتيح له المزيد من اكتساب الخبرة للمشاركة مع الفريق الأول في السنوات المقبل.