موعد قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا‎

تأهل فريق ريال مدريد، إلى المربع الذهبي لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، وتغلب على مضيفه جيرونا بثلاثة أهداف لهدف في إياب دور الثمانية (ربع النهائي) للبطولة المحلية.

وجاء تأهل الريال إلى نصف النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث انتهى اللقاء الأول بينهما بفوزه أيضًا بأربعة أهداف لهدفين.

بذلك، أصبح الريال آخر الفرق المتأهلة إلى نصف النهائي حيث سبقه فالنسيا وبرشلونة وريال بيتيس.

وستقام قرعة الدور نصف النهائي الساعة 12.30 بتوقيت غرينتش، 14.30 بتوقيت القاهرة، 15.30 بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون مواجهة الذهاب أحد أيام 6 أو 7 فبراير، بينما مواجهة لقاء الإياب أحد أيام 27 أو 28 من نفس الشهر.