أهداف مباراة ريال مدريد وجيرونا.. 3/1 للملكي (فيديو)

تقدم كريم بنزيما، لاعب نادي ريال مدريد، بهدف في شباك جيرونا، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين اليوم الخميس، في إطار منافسات إياب ربع نهائي كأس إسبانيا، على ملعب استادي مونتيليفي.

ففي الدقيقة 27 استلم بنزيما الكرة على حدود منطقة الجزاء، وسدد بيسراه محرزًا هدف التقدم لفريقه.

وأضاف بنزيما الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 42 من تسديدة قوية.

وأحرز جيرونا الهدف الأول في الدقيقة 71 من عمر اللقاء، قبل أن يتقدم الريال مرة أخرى في الدقيقة 77.

وقلب ريال مدريد تأخره 0/1 إلى فوز درامي بنتيجة 4/2 على ملعب سانتياغو برنابيو، في مباراة الذهاب.

وفي 4 مواجهات سابقة بين ريال مدريد وجيرونا، فاز الفريق الملكي 3 مرات، بواقع 6/3، و4/1، و4/2، في حين فاز جيرونا مرة وحيدة وكانت بنتيجة 2/1.