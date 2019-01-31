أهداف مباراة ريال مدريد وجيرونا.. 3/1 للملكي (فيديو)

تقدم كريم بنزيما، لاعب نادي ريال مدريد، بهدف في شباك جيرونا، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين اليوم الخميس، في إطار منافسات إياب ربع نهائي كأس إسبانيا، على ملعب استادي مونتيليفي.
ففي الدقيقة 27 استلم بنزيما الكرة على حدود منطقة الجزاء، وسدد بيسراه محرزًا هدف التقدم لفريقه.
#ريال_مدريد_جيرونا
هددددددددددف الريال الأول ” بنزيما “
⬅️ @i7S8R_ pic.twitter.com/KVoTUACplc
— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD142) ٣١ يناير ٢٠١٩
وأضاف بنزيما الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 42 من تسديدة قوية.
#ريال_مدريد_جيرونا
هددددددددددددددددددددددددددددف الريال الثاني ” بنزيما “
⬅️ @i7S8R_ pic.twitter.com/8r7Vp74JX3
— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD142) ٣١ يناير ٢٠١٩
وأحرز جيرونا الهدف الأول في الدقيقة 71 من عمر اللقاء، قبل أن يتقدم الريال مرة أخرى في الدقيقة 77.
هدددددددددف جيرونا الأول HD
⬅️ @i7S8R_ pic.twitter.com/kWEXGe7Ily
— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD142) ٣١ يناير ٢٠١٩
هدددددددددف الريال الثالث " يورنتي " HD
⬅️ @i7S8R_ pic.twitter.com/vVKZsYbzoW
— صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD142) ٣١ يناير ٢٠١٩
وقلب ريال مدريد تأخره 0/1 إلى فوز درامي بنتيجة 4/2 على ملعب سانتياغو برنابيو، في مباراة الذهاب.
وفي 4 مواجهات سابقة بين ريال مدريد وجيرونا، فاز الفريق الملكي 3 مرات، بواقع 6/3، و4/1، و4/2، في حين فاز جيرونا مرة وحيدة وكانت بنتيجة 2/1.