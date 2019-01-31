نادي برشلونة يعلن عن صفقة جديدة‎ (صورة)

أعلن نادي برشلونة الإسباني، رسميًا، توصله إلى اتفاق مع أتلتيكو مينيرو البرازيلي للتعاقد مع الشاب البرازيلي إيمرسون البالغ من العمر 20 عامًا.

وأوضح برشلونة عبر حسابه في موقع “تويتر” أن إيمرسون سينضم إليه الصيف المقبل.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية إن برشلونة وريال بيتيس اتفقا مع أتليتيكو مينيرو على حق الشراء الإجباري للاعب وسيدفع كل منهما 6 ملايين يورو لتبلغ الصفقة 12 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب سيقضي الشهور الستة المقبلة في ريال بيتيس وسيستمر مع الفريق ولكي يضمن برشلونة حق شرائه سيدفع 9 ملايين يورو.

وهذا الاتفاق بين برشلونة وريال بيتيس نظرًا لأن النادي الكتالوني مكتمل العناصر من خارج الاتحاد الأوروبي لكنه يفكر في ضم اللاعب في حال نجاح تأقلمه مع الكرة الإسبانية.

وسينضم اللاعب إلى ريال بيتيس منتصف الشهر المقبل عقب نهاية كأس أمريكا الجنوبية للشباب التي تستضيفها تشيلي