الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وجيرونا في كأس ملك إسبانيا‎

يحل نادي ريال مدريد ضيفًا على منافسه جيرونا، اليوم الخميس، في إطار منافسات إياب ربع نهائي كأس إسبانيا، على ملعب استادي مونتيليفي.

وتقام المباراة الساعة 23:30 بتوقيت مكة المكرمة، 22:30 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة ريال مدريد وجيرونا على قناة beIN SPORTS HD 3، بصوت سوار الذهب.

وقلب ريال مدريد تأخره 0/1 إلى فوز درامي بنتيجة 4/2 على ملعب سانتياغو برنابيو، في مباراة الذهاب.

وفي 4 مواجهات سابقة بين ريال مدريد وجيرونا، فاز الفريق الملكي 3 مرات، بواقع 6/3، و4/1، و4/2، في حين فاز جيرونا مرة وحيدة وكانت بنتيجة 2/1.

وتأهلت أندية برشلونة وفالنسيا وريال بيتيس إلى نصف النهائي.

وقرر الاتحاد الإسباني إقامة نهائي كأس الملك يوم 25 مايو المقبل، على ملعب بنيتو فيامارين التابع لنادي ريال بيتيس.

وبرشلونة هو البطل التاريخي للمسابقة بـ 30 لقبًا، كما أنه أحرز لقب آخر 4 نسخ، في حين أحرز ريال مدريد اللقب 19 مرة، آخرها موسم 2013/2014.